ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​أدهم نابلسي​ حفلاً ساهراً في احد الملاهي الليلية في وسط بيروت تكلل بالنجاح حضره المئات من عشاق الفن الجميل والصوت القوي والرقص. بدأت السهرة مع الفنان السوري ​حازم شريف​ الذي قدم باقة منوعة من الاغاني الطربية التي هز بها المسرح. امتدت السهرة الى ساعات الفجر مع أدهم نابلسي الذي قدم اغنيته الجديدة "هو الحب" والتي طرحها مؤخراً، والتي تتحدث عن الحب والعشق، كما واشعل المسرح بصوته رافقته اجمل النغمات التي رقص عليها كل الحضور الذي كان على موعد مختلف ب​عيد الحب​ هذا العام.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- أدهم نابلسي وحازم شريف يشعلان ليلة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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