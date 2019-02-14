خاص الفن- يورغو شلهوب يكشف السبب الحقيقي لغيابه عن فيلم Time Out

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل ​يورغو شلهوب​، في حديث خاص الى موقع "الفن"، ان سبب غيابه عن حفل إطلاق فيلم Time Out في لبنان وسوريا والاردن كان بسبب وعكة صحية كبيرة وليس السفر.

وأشار يورغو الى ان الممثلة ماغي بو غصن التي يكن لها كل الاحترام، احبت ان تترك له الخصوصية وردت على سبب غيابه بأنه خارج لبنان.

وطمأن يورغو الجمهور حالياً على صحته.

وتلعب ماغي في الفيلم دور DJ فتاة مجنونة عفوية جداً، تعيش وحدها ولها عالمها الخاص، بينما يلعب ​يورغو​ دور أستاذ مدرسة يأخذ دوراً يعاكس دور ماغي، فهو شخصية جدية ونظامية.