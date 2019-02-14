خاص الفن- داليدا خليل في عيد ميلادها تبكي وترقص وتتمنى

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة ​داليدا خليل​ بعيد ميلادها وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين منها فقط. وكان لافتاً حضور المنتج مروان حداد ومقدمة البرامج دوللي عياش والممثلة رانيا عيسى والفنان كارلوس في الحفل.

وتلقت داليدا مفاجأة من شقيقتيها ساندي خليل وكريستال خليل ومديرة أعمالها سمرعقيلي وهي عبارة عن أغنية صوّرت على طريقة الفيديو كليب وجاءت كلماتها مؤثرة جدا إذ لم تستطع داليدا أن تحبس دموعها لدى مشاهدتها الكليب وسماعها هذه الكلمات: "اليوم اكبرتي سنة يا حلوة يا مولدني انشاللله العمر الجايي يكون حلو وهني الله يبعتلك إيام.. إيام حلوة تلاقي السعادة حدك بكل خطوة وتكوني مثل النجمة مضوايي وللناس تبقي انت أحلى حكايي بعيدا لداليدا رح تبتتدي الدنيي".

وتخلّل الحفل لوحات من رقص SALSA شاركت في إحداها داليدا ورقصت معبرة عن فرحها بهذه المناسبة السعيدة وقطعت قالب الحلوى الذي جاء على شكل أحرف إسمها متمنية أصدق التمنيات بعامها الجديد والأمل بنجاحها في التحدي الجديد الذي تخوضه في تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "أسود".

على عكس عنوان مسلسلها "أسود" نتمنى لداليدا في عامها الجديد أن تنعم بصفحات بيضاء تكتب عليها أمنيات تحققها يوماً بعد آخر وأن تبقى هكذا كما عرفناها ممثلة من لبنان تحمل في قلبها الصدق والجمال وتحقق طموحاتها بالعزم والإرادة.