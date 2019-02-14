كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 فبراير 2019 04:40 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.

تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.

كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

هذه المرة كان إطلالة كلينك بأسلوب آخر جديد من خلال مقطع فيديو من على شرفة إحدى الشقق السكنية المطلة على المنارة في مدينة بيروت.

كلينك ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس داخلية وكانت تستلقي على سرير موضوع على الشرفة وكان التصوير يتركز على المنطقة الخلفية من جسد ميريام.

ولم يتوقف الأمر هنا بل قامت كلينك بوضع تعليق على المقطع إحتوى على كم هائل من شتائم العيار الثقيل.

وقالت كلينك:

Min hey walaw nehna moujtama3 mou7afez

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من شرفة مطلة على المنارة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.