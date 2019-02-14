رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي استقبل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، عزاء زوجته الراحلة إلهام عبد العزيز حسن، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان في استقبال المعزين المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وأبناءه الوزير المفوض بجامعة الدول العربية محمد، والدكتو المهندس عبد العزيز بشركة انبي، والدكتور عبد الحميد بالبنك الأهلي. وكان في مقدمة الحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، والإعلامي عمرو الليثي، والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والفنان القدير رشوان توفيق. كما حضر أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتو حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.

كانت هذه تفاصيل خبر كبار رجال الدولة ومشاهير الفن والإعلام في عزاء زوجة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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