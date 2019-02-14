في برومو Kesari: أكشاي كومار يحترق وهو يقاتل المئات من الأعداء.. شاهد الفيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أعلن الفنان أكشاي كومار رسميًا بداية ترويج لأحدث أعماله السينمائية Kesari “كيساري” بمشاهد من الفيلم. شارك الممثل الهندي، في وقت سابق صورًا وبوسترات من الفيلم، إلى جانب مقطعي فيديو مدتهما نحو 30 ثانية لكل منهما.

تُظهر الإطلالة الأولى لـ Kesari أن أكشاي يواجه حشد من مئات الجنود الأعداء وهو يأخذ ما يشبه موقفه الأخير. مع وجود سلاح دائري في يد واحدة وسيف متلألئ في الآخر، ويأخذ أكشاي استعداده للقتال.

أما مقطع الفيديو الترويجي الثاني لفيلم Kesari فهي أكثر إثارة، ويظهر فيه اكشاي بهيئة جندي يشتعل نارًا وهو يتجه نحو العدو.

في وقت سابق، شاركت أكشاي Akshay صورًا جديدة من الفيلم، والفيلم أيضًا يضم النجوم بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra وأخرجه أنوراج سينج Anurag Singh.

كان النجم الهندي، أكشاي كومار، قد شارك ضمن فعاليات مهرجان لوهري الشعبي، صورة جديدة بالأبيض والأسود من فيلم “Kesari” الذي يؤدي فيه شخصية هافالدار سينغ، ويظهر في الصورة مع أفراد وحدة ساراغارى التابعة لفوج السيخ رقم 36، حيث إن أحداث الفيلم مستوحاة من معركة حقيقية، ومن المقرر أن يكون العرض الأول للفيلم في الـ21 من شهر مارس.