قبلات علياء بهات ورانفير سينج تحدث أزمة داخل الرقابة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قلص مجلس الرقابة السينمائي الهندي عبر مقصه الذي لا يرحم بعد المشاهد العاطفية ولقطات التقبيل بين بطلي العمل النجمين رانفير سينج وعلياء بهات بشكل كبير من أحدث أعمالهما السينمائية Gully Boy.

وقد مُنح الفيلم شهادة الترخيص التي تقضي بضرورة رقابة الوالدين على الصغار، وقررت اللجنة المعنية بالأفلام في الهند حذف المشاهد الطويلة لتبادل القبلات في أحدث أفلام رانفير/علياء باعتبارها غير لائقة للجمهور الهندي، لأن لقطة القبلة تستغرق وقتًا طويلًا على الشاشة.

وتعرف الرقابة الهندية بمواقفها المتشددة، لا سّيما إزاء الأفلام الجريئة جدا أو تلك التي قد تمس المعتقدات الدينية. فقد منعت هذه السنة عرض فيلم “50 شايدز أوف غراي”، ولا تمانع الرقابة في الهند مشاهد تتضمن قتل أو عنف لكن عندما يتعلق الأمر بالقبلات، فيكون الأمر مختلف تمامًا.

Gully Boy بطولة “عليا” و”رانفير” في الأدوار الرئيسية، وهو يتناول قصة مغني راب طموح اسمه مراد، يلعبه رانفير، الذي يأتي من الأحياء الفقيرة في مومباي ليصنع لنفسه علامة في عالم الهيب هوب. تلعب علياء دور صديقته في الفيلم، المقرر إطلاقه في 14 فبراير.

بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي، تلقى إشادة كبيرة بالفيلم وبالمخرجة زويا أختار، حيث وصفه العديد من المشاهدين بأنه أفضل أعمالهم حتى الآن.