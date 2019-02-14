كاترينا كايف ترحب بمتابعيها من داخل منزلها.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

استضافت الممثلة كاترينا كايف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور نشرتها من داخل منزلها، أثناء تمتعها بقضاء فترة من الاسترخاء يوم الأحد 10 فبراير، برفقة شقيقتها إيزابيل كايف الممثلة الصاعدة.

نجمة “ايك ذا تايجر” شاركت بعض الصورة الملونة من داخل منزلها، منها صوره لغرفه معيشتها، وذلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كما شاركت أيضا صورة لايزابيل وهي تحاول إخفاء ابتسامتها، والتي أظهرت أيضا منزلها في الخلفية.

وفي السياق ذاته، بدا منزل “قطة بوليوود” كما تطلق الصحافة الهندية عليها جميل ومزين بالأثاث واللوحات الملونة، كل شيء من الدرج الحلزوني إلى النباتات الداخلية في الصورة يستحق الملاحظة، ويمكن رؤية رف أنيق يحتوي العديد من الكتب في الخلفية، مع الاحتفاظ بكومة من الكتب على الأرض بالجانب الآخر من الغرفة.

وفي وقت لاحق من اليوم ، شاركت كاترينا أيضا صورة لنفسها ، وهي جالسه على السلالم، مرتدية ثوب باللون الأصفر، يبدو أنها قد ارتدته في فيلمها jagga jasoos مع المخرج أنوراج باسو.

وتعمل كاترينا حاليا في تصوير فيلمها الجديد “بهارات” الذي يقوم بإخراجه علي عباس ظفر، وبطولة نجم “تايجر زيندا هاي” سلمان خان.

كان آخر فيلمين لها-”زبرو” مع شاروخان و”بلطجية من هندوستان” مع عامر خان- قد فشلا في إقناع الجماهير، الى جانب تحقيق نتائج غير موفقة في شباك التذاكر.