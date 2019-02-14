الصور الأولى لفاروق الفيشاوي مع يحيى الفخراني في كواليس «الملك لير».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري فاروق الفيشاوى والفنانة ياسمين رئيس للمشاركة فى بطولة مسرحية “الملك لير” أمام النجم يحيى الفخرانى، حيث يتم التحضير للمسرحية من أجل عرضها على أحد مسارح التجمع خلال الفترة المقبلة.

الصفحة الخاصة لمسرح “كايرو شو” عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، مجموعة مصور من كواليس البروفات التحضيرية للمسرحية، والتي ظهر فيها كل من الفنان يحيى الفخراني، والفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان محمد فراج، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة ريهام عبدالغفور

الصفحة أرفقت الصور بتعليق: “إنضمام فاروق الفيشاوي لأسرة العمل، وياسمين رئيس التي ستلعب دور”كورديليا” الإبنة الصغرى للملك”، وقد تم تحديد موعد عرض المسرحية في مارس المقبل.

وبذلك يعود فاروق الفيشاوى إلى الوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية “الناس اللى فى التالت” عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامى العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدى وياسر على ماهر.

ويشارك في بطولة مسرحية “الملك لير” يحيى الفخرانى، ورانيا فريد شوقى التى تجسد شخصية الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى، وجارى اختيار فنانة لتجسيد دور الابنة الصغرى بعد اعتذار الفنانة نهى عابدين إضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.