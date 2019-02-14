بعد طلاقها للمرة الثانية.. الفنانة نورهان تعترف: أعيش قصة حب جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحرص الفنانة المصرية نورهان على إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، حتى أن الجمهور تفاجأ بانفصالها عن زوجها الثاني.

نورهان أعلنت أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك احتفالا بعيد الحب، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تعيش بدون حب، وأنها ستعلن عن تفاصيل هذه القصة قريبا.

الفنانة المصرية أعلنت في عام 2017 عن زواجها للمرة الثانية من خارج الوسط الفني، ورفضت نشر أي صور لزوجها، ولكنها فاجأت الجمهور بعد ذلك عندما حولت حالتها الاجتماعية على «فيس بوك» إلى عزباء.

نورهان سبق لها الزواج في بداية حياتها الفنية من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، وأنجبت منه ابنها معاذ، واعتزلت التمثيل لسنوات، ثم عادت مرة أخرى وأعلنت انفصالها عن والد ابنها.

الفنانة الشابة حققت النجاح في التسعينات بعدة أعمال ومنها: «عائلة الحاج متولي، سوق العصر، الجزء الأول من مسلسل العصيان»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

نورهان انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل «بحر»، مع الفنان ماجد المصري، وتعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل «علامة استفهام» للفنان محمد رجب.