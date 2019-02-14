رومانسية إدوارد وزوجته في عيد الحب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري إدوارد بتوجيئة تهنئة مزدوجة لزوجته بعيد ميلادها وبالفلانتين في نفس الوقت.

الفنان المصري شارك جمهوره بصورة جمعته بزوجته وسط الثلوج، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتهنئة رومانسية لها.

إدوارد كتب: “وفي البرد القارص ده بقول زوجتي حبيبتي عقبال مليون سنة كل سنة وانتي طيبة و هابي فلانتين في نفس ذات الوقت”.

يذكر أن إدوارد متزوج منذ سنوات طويلة ولديه ولد وبنت هما “مارك وماريا”، وقد نشر من قبل مجموعة صور جمعته بابنه.

وكان إدوارد قد أثار تساؤلات متابعيه حول مرضه بسبب إطلالته الأخيرة التي ظهر بها ضمن برنامج “القاهرة اليوم”، وتسببت في تغير ملامحه بشكل كبير.

إدوارد، رد على تساؤلات متابعيه موضحًا حقيقة مرضه، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلًا: «توضيح علشان كذا حد بيقولي شكلك أتغير مرة واحدة كده ليه أنا زي ما أنا ولا في حاجة أتغيرت ولا تعبان الحمد لله ولا حاجة».

وأضاف: «ده بس اللوك الجديد اللي هظهر بيه في رمضان والدور محتاج كده إن اظهر بالشكل ده وشكرا لكل اللي سال عليا».