ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا يعرف الجمهور أن للفنانة المعتزلة راندا ابنتين في سن الطفولة غير الفنانة الشابة جميلة عوض.

راندا شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها وهي تحتفل بالفالنتين مع ابنتها الصغرى علية عوض.

الفنانة راندا ولدت في يوم 25 سبتمبر عام 1964 في مدينة صيدا بلبنان عام 1964، لكنها أقامت وتربت مع عائلتها في مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

راندا من أب لبناني وأم مصرية، متزوجة من المخرج عادل عوض ابن الفنان محمد عوض، وأنجبت منه جميلة وعلية وكاميليا، ومن بين أعمالها: «يوم مر ويوم حلو، كريستال، عفوا أيها القانون، الحب فوق الهضبة»، كما شاركت في مسلسل «رأفت الهجان».

كان من أشهر أعمالها دورها في المسرحية الشهيرة “ريا وسكينة” والتي جسدت فيها ابنة الفنانة شادية التي تلقى حتفها دون أن تعرف أنها ابنتها وكانت فرصة لراندا الوقوف أمام نجوم كبار أمثال شادية وعبد المنعم مدبولي وسهير البابلي.

الفنانة الجميلة ابتعدت عن الشاشة منذ سنوات، وتفاجأ الجمهور منذ عامين بفتاة تظهر في مسلسل «تحت السيطرة» للفنانة نيللي كريم، وهي جميلة عوض ابنة الفنانة راندا، والتي قدمت دور «هانيا» ببراعة جعلت الجمهور يعجب بها.