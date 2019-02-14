كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من "شفتيها"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لها بعد إذابه الفيلر من شفاهها، وذلك عبر حسابها على سناب شات.

وقالت: "إيش رأيكم ذوبت كل الفيلر.. مو قادرة أتقبل خشمي.. هو الخشمي الجديد حلاته إنه كل شي يكون طبيعي".

وأضافت: "ردينا حق قبل 6 سنين.. صدقوني الأشياء صارت هبة وتروح.. أحس هالحين مافي الشفايف المنفوخه.. الحمد الله إن الفيلر ما كان دايم عندي الله يكون في عون اللي عنده دائم".

وكانت الفنانة المصرية، المقيمة بالكويت، نور الغندور، كشفت عن فشل عملية الحقن التي أجرتها لشفتيها؛ وهو ما اضطرها للقيام بتذويب الفيلر مرّة أخرى، مشيرةً إلى أنّها تبحث عن طبيب تجميل محترف الآن لإجراء عملية جديدة.

وقالت "الغندور" في مقطع فيديو لها، عبر سناب شات: "لما سويت خشمي صار في مسافة بين خشمي وشفايفي مضايقتني.. المهم إيش راح أسوي، دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي.. وأبي دكتور وايد شاطر وشغله وايد بسيط يعدلي شفايفي شوي".