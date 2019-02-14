انطلاق الموسم السادس من"Arabs Got Talent" على "MBC مصر" السبت المقبل

تتّجه أنظار العالم من جديد إلى "MBC مصر"، في عودةٍ مُرتقبة للمواهب العربية المتعدّدة والمتنوّعة إلى مسرح المنافسة والإبداع والإبهار والتألّق، وذلك مساء السبت 16 فبراير / شباط الحالي، لمُتابعة انطلاق الموسم السادس من "Arabs Got Talent".

اقرأ أيضا:نجوى كرم تنتظر "صرخة الرئيس القوية" لإنقاذ لبنان

ويمتاز هذا الموسم بجرأة المواهب ونوعيّتها، إذ لمسنا استيعاباً أكبر من المتقدِّمين لفكرة البرنامج، ما انعكس على طبيعة المواهب غير التقليدية وتنوّعها، إن جاز التعبير.."، وبهذه العبارة لخّصت نجوى كرم ملاحظاتها بشأن تجارب أداء الموسم السادس من Arabs Got Talent.

وقالت نجوى في معرض إجابتها عن سؤال تطرّق إلى علاقتها بـ MBC وجمهورها اليوم مقارنةً بها في الموسم الأول من البرنامج، "MBC دائماً سبّاقة بأفكارها وتجدّدها ونوعية برامجها.. وعلى مدى أكثر من 6 سنوات من عمر البرنامج بمواسمه الستة المتعاقبة، تميزّت علاقتي الشخصية بـ MBC وجمهورها بالحب والوفاء المتبادلَيْن وهي مستمرة على هذا النحو إن شاء الله".

وختمت نجوى كرم "لقد أضاف لي البرنامج الكثير على الصعيديْن المهني والشخصي، وأضاء على شخصيتي الحقيقية لا سيّما وراء الكواليس، وأفسح المجال أمام الجمهور لمعرفتي بشكل أكبر. فبعد ساعات وساعات من التصوير والإصغاء لاختيار المواهب في مراحل ما قبل العروض المباشرة، ننسى وجود الكاميرا، ويصبح الإنسان على طبيعته، وهذا هو تماماً ما أحبّه، فأنا إنسانة حقيقية وأفضّل أن أكون عفوية وعلى طبيعتي".



من جانبه، شدّد علي جابر على أهمية توجّه البرنامج إلى جميع أفراد العائلة بكافة فئاتها العمرية، معتبراً ذلك أحد أبرز خصائص البرنامج ومميّزاته، وأضاف "Arabs Got Talent برنامج عائلي بامتياز، إذ يُمكن له أن يجمع جيليْن أو حتى ثلاثة أجيال معاً أمام الشاشة ليتشاركوا نفس القدر من الحماس والاندفاع والاستمتاع والحب.. فليس مستغرباً أن نجد الطفل يتابع البرنامج بنفس القدر من التفاعل إلى جانب والديْه بل وحتى جَدّيْه، ويصعب أن نجد ذلك في برامج أخرى"

وقال جابر، بشأن طبيعة الموسم السادس وما يميّزه عن المواسم السابقة، "لدينا في هذا الموسم أفضل تشكيلة من المواهب بل لعلّها الأفضل على الإطلاق عبر المواسم السابقة جميعها، وهو ما سيلمسه الجمهور في كل حلقة".

وختم علي جابر "Arabs Got Talent هو البرنامج الوحيد الذي يتيح لي شخصياً التواصل مع الجيل الشاب والتفاعل معه، وهو بالمناسبة جيلٌ يصعب إرضاؤه إعلامياً، وهذه إحدى القيَم النوعية المُضافة للبرنامج وواحدة من مزاياه التفاضلية".

إذاً، يَعِدُ الموسم السادس المُرتَقَب من Arabs Got Talent بصيغته العربية جمهور الملايين بمواهب غنية ومتنوعة واستثنائية في الشكل والمضمون، فضلاً عن جرعة مضاعفة من الطاقات الشابة واليافعة التي تستعدّ لإبهار المشاهدين ولجنة التحكيم على حدًّ سواء، بعد أن تمّ اختيارها بدقّة من أبرز المدن والعواصم العربية.

وبموازاة ذلك، تستعرض لجنة التحكيم المواهب المُشارِكة، وفي جعبتها بالإضافة إلى قرارَي التأهيل أو الاستبعاد، ميّزة "البَزر الذهبي" الذي يستمرّ هذا الموسم بصلاحيّاته الاستثنائية مُتيحاً لأعضاء لجنة التحكيم استخدامه لمرّة واحدة فقط في كل حلقة من مرحلة الاختبارات الأولية، ما يضمن للمشترك الأكثر تألّقاً انتقالاً فورياً وسريعاً إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية.



ويذكر أن الحلقات الـ 6 الأولى تمثّل بمجملها المرحلة الأولى التي تسبق انطلاق مرحلة العروض المباشرة. ويُرافق مقدّما البرنامج قصيّ وريا أبي راشد المشتركين لحظةً بلحظة عبر جميع مراحل البرنامج وصولاً إلى حلقته الختامية.

ويعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر" كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرض البرنامج على "MBC مصر" ابتداءً من يوم السبت 16 فبراير الحالي في تمام الساعة 8:00 مساءً.

قد يهمك أيضا:نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا في السويد منتصف الشهر الجاري

أطفال موهوبون يُذهلون الجمهور في الحلقة الـ11 من برنامج "Little Big Stars"