محمود حميدة يُهنّئ عزت العلايلي بتكريم من جمعية كتاب ونقاد السينما

حرص الفنان محمود حميدة على تقديم التهنئة للفنان عزت العلايلي أثناء تكريمهما في حفل جمعية كتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، واستقبله الفنان عزت العلايلي بالأحضان. يذكر أن جمعية كتاب ونقاد السينما كرمت العلايلي عن مجمل أعماله السينمائية وقامت بإهدائه هذه الدورة بعد عودة الجمعية لتكريم الفنانين. قد يهمك أيضا:محمود حميدة ينضم لأسرة فيلم "تصفية حسابات" الفنان محمود حميدة يؤكد أن السينما هي الشباب الدائم

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