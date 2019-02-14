عبير صبري توجه رسالة حب لزوجها في عيد الحب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.
وعلقت: "كل سنة وإنت الأغلى، وإنت الأحلى وإنت السند وإنت الأمان وإنت الرجولة وإنت الحب، كل سنة وإنت نصيبي، كل سنة وإحنا في رضا ربنا وستره".
من ناحية أخرى، تشارك عبير صبري في بطولة المسلسل الرمضاني "هوجان"، وهو من بطولة محمد عادل إمام، عمر مصطفى متولي، أحمد فهيم.
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