نبيل الحلفاوي ينعي نادية فهمي: "عاشت تحت وطأة مرض لا شفاء منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنانة نادية فهمي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

ونشر "الحلفاوي" صورة للفنانة الراحلة، وعلق: "رحم الله الزميلة العزيزة نادية فهمي، بعد سنوات عاشتها تحت وطأة مرض لا شفاء منه حتى الآن، يفترس الوعي وينقل صاحبه إلى عوالم شديدة الاضطراب، الزهايمر".

وتابع: "تغمدها الله برحمته، وخالص العزاء لابنتيها وأسرتها ومحبيها، ودعواتنا لهم بأن تخفف نهاية سنوات العذاب من حزن الفراق".

الفنانة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتركت إرثًا فنيًا كبيرًا، ومن أبرز أعمالها "الليلة الموعودة"، "أرابيسك"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها.