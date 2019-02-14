لطيفة تحيي ذكرى استشهاد رفيق الحريري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، الذكرى الـ 14، لاستشهاد رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وعلقت: "الفاتحة على روح الرئيس رفيق الحريري، لن أنسى ذلك اليوم إذ كنت في فندق الفندوم على بعد أمتار من الإنفجار، ألف رحمة على روحه".
رفيق الحريري استشهد في 14 فبراير 2005، إثر تفجير استهدف موكبه بقلب العاصمة اللبنانية بيروت.
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