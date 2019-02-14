احتفلت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعيد الحب بطريقة خاصة، حيث أقامت مسيرة احتفالية في شوارع الكويت وعطلت حركة المرور بسبب إصرارها على تقديم هدايا للمارة. وحملت فاطمة المؤمن باقات الزهور والبالونات وتجولت في الشوارع، وطلبت من سائقي السيارات أن يطلقون أصوات الزامور ليحتفلوا معها بهذه المناسبة المميزة، وبالفعل لاقت تجاوباً كبيراً من السائقين.

ونشرت الفاشينيستا الكويتية مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على سناب شات، قامت من خلالها بإجراء حوارات قصيرة مع المارة تحدثوا من خلالها عن طريقتهم في الاحتفال بعيد الحب.

كما نشرت فاطمة المؤمن أيضاً عبر حسابها على “انستقرام” صورة ظهرت فيها بفستان أحمر يصل طوله حتى الركبتين وهي تمسك باقات الزهور والبالونات التي خزنتها بداخل سيارتها، وعلقت على الصورة بقولها: “انشروا الحب.. هذا العام أصبت قليلاً بالجنون تماماً كما العام الماضي عندما تجولت حول المدينة وقدمت باقات الزهور والهدايا. ولكن شعرت بسعادة كبيرة وأنا أرى الجميع متحمسين وأشارك في إسعادهم في عيد الحب.. والآن أتوجه لموقع آخر”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فاشينيستا كويتية توزع هدايا بالشارع بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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