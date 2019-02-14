كشفت سيدة الأعمال منى الغضبان تفاصيلا مثيرة عن ظهورها في مقطع فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف . وقالت “منى” في التحقيقات التي تجري معها : “تقابلت مع المخرج المذكور بقصد العمل ، قال إنه يريدني في عمل فني لأن وجهي (فوتوجينيك) ثم بعدها تطورات العلاقة إلى قصة حب وبعدها تزوجنا عرفيا” وفقا لموقع المصريون.

وأضافت: “ليس لي علاقة بتسريب الفيديو .. شعرت بخوف شديد عند رؤية ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي ، واتصلت به فأخبرني أنه لا يعرف طريقة التسريب”.

واستدركت: “أنا كنت ست متجوزة ومكنتش أعرف إن جوزي بالأخلاق دي يصور مراته جوه غرفة النوم، هاتوه اسالوه”.

كانت هذه تفاصيل خبر اعترافات مثيرة لـ منى الغضبان عن المقطع الإباحي مع خالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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