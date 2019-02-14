نبيل الحلفاوي ينعي نادية فهمي

كتبت - مي صادق

نعى الفنان نبيل الحلفاوى، الفنانة المعتزلة نادية فهمي، التى وافتها المنية عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث نشر صورة لها وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر": رحم الله الزميلة العزيزة نادية فهمي،

بعد سنوات عاشتها تحت وطأة مرض لا شفاء منه حتى الآن.. يفترس الوعي وينقل صاحبه إلى عوالم شديدة الاضطراب (الألزهايمر).

وأضاف:تغمدها الله برحمته، وخالص العزاء لابنتيها وأسرتها

ومحبيها.. ودعواتنا لهم بأن تخفف نهاية سنوات العذاب من حزن الفراق.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية فهمي توفيت اليوم، عن عمر يناهز 71 عامًا، ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غدًا الجمعة بمسجد عمر مكرم.