غداً..أحمد جمال في حفل غنائي بأحد مولات القاهرة

أحمد جمال كتبت - تقى عادل يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلاً غنائياً، على أرض "بورتو كايرو مول" على طريق القاهرة السويس الصحراوي. ومن المقرر أن يقام الحفل غداً في تمام الساعة الـ8 مساءً، ودخول الحفل بدعوات مجانية. في تمام الساعة الـ8 مساءً، ودخول الحفل بدعوات مجانية. حافظ، وقدم باقة غنائية كلاسيكية من أنغام العندليب بصوته، حضره عدد كبير من الجاليات العربية هناك، وشهد الحفل ردود فعل إيجابية حول الحفل خاصة أنه الحفل الاول لجمال في فرنسا، وسعادته بتمثيل مصر في هذه المناسبة العظيمة.

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