في عيد الحب.. ياسمين عبد العزيز: ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه

كتبت - مي صادق

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ستوري على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" مقاطع فيديو، لهدية عيد الحب المرسلة لها.

وعلقت "ياسمين" بصورة كوميدية تحمل العديد من الرسائل لشخص ما، ربما تكون موجهة لأحد الأشخاص، حيث علقت على أحد الفيديوهات قائلة: "عايزنا نرجع زي زمان قول

للزمان إرجع يازمان، وعلى فيديو آخر: "ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز إنفصلت مؤخرًا عن رجل الأعمال محمد حلاوة، وتزوج بعدها من الفنانة ريهام حجاج.