هند صبري خاص - بوابة الوفد: احتفلت الفنانة هند صبري بمناسبة عيد الحب بطريقة كوميدية من خلال مشهد سينمائي على حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت هند قائلة" اليوم العالمى لعايزة ورد يا إبراهيم"، وعبّر متابعيها عن إعجابهم وترحموا على الفنان "خالد صالح". لعايزة ورد يا إبراهيم"، وعبّر متابعيها عن إعجابهم وترحموا على الفنان "خالد صالح". يذكر أن هذا المشهد من فيلم "أحلى الأوقات" الذى عرض فى 2004 من بطولة حنان ترك ومنة شلبى وهو تأليف وسام سليمان وإخراج هالة خليل.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..هند صبري تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.