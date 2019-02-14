نانسي عجرم تحقق رقمًا قياسيًا بكليب “الحب زين الوتر”

متابعة بتجـــــــــــرد: سيطرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على محركات البحث الإلكترونية طيلة الساعات الماضية وتحديدًا منذ إطلاق عملها المصوّر الجديد لأغنية “الحبّ زي الوتر”.

وحطّم الكليب المليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة نانسي عجرم الرسمية على موقع “يويتوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “الحب زي الوتر” هي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج ليلى كنعان.

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الجدير ذكره أن الأغنية تضمنها ألبوم نانسي الأخير “حاسة بيك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي لدى طرحه.

لمشاهدة فيديو كليب “الحب زي الوتر”: