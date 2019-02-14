يورغو شلهوب يكشف حقيقة خلافه مع إيغل فيلمز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الممثل يورغو شلهوب هذه الأيام نجاح عمله الجديد " تايم أوت"، الذي أطلقته شركة ايغل فيلمز منذ مدة، حيث يلعب دور البطولة إلى جانب الممثلة ماغي بوغصن والممثل وسام صباغ إلى جانب كوكبة من الممثلين المخضرمين.

لكن ولسوء الحظ لم يستطع الممثل يورغو شلهوب الاستمتاع بمذاق هذا النجاح كثيرًا بخاصة بعد الشائعات التي سرت عن خلاف بينه وبين الشركة المنتجة حال دون تواجده خلال افتتاح العمل، واختفائه عن الساحة الفنية.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثل يورغو شلهوب إذ تحدث عن السبب الحقيقي الكامن خلف تغيبه عن إطلاق فيلم "تايم أوت" متطرقًا الى المرض الذي عانى منه في تلك الفترة.