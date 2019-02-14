عبير صبري: الزواج لم يغيرني.. وهذا رأيي في أزمة خالد يوسف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية عبير صبري إن من أهم أسباب ظهور الشائعات على العديد من الفنانات، هو قلة خبرتهن في الحفاظ على صورتهن أمام جمهورهن، موضحة أنهن يقصرن في حق أنفسهن بظهورهن في بعض الأماكن التي لا يجب أن يظهرن بهاP ما عرضهن للشبهات.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها لم تتغير نهائيًا بعد الزواج، معللة قلة ظهورها إعلاميًا بأنها تحب الظهور لجمهورها عندما يكون لديها عمل جديد تقدمه، أو أخبار جديدة توضحها لمعجبيها.

وعن آخر أعمالها الفنية، وطريقة اختيارها لأدوارها وعدم ظهورها في السينما، قالت عبير إن حب الجماهير لها والنجاح الذي حققته يجعلها تقرأ العمل بدقة أكثر من مرة، وبعدها تقرر ما إذا كان سيضيف إليها أم لا، مشيرةً إلى أنها لم تجد عملاً سينمائيًا يقدمها بشكل جيد، ولكنها ستطل على جمهورها من خلال مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

وتحدثت عبير صبري عن رأيها في أزمة المخرج خالد يوسف الأخيرة بسب الفيديوهات الإباحية له مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، كما وجهت تهنئة حارة لكل معجبيها بمناسبة عيد الحب.