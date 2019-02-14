القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أمنيتها في عيد الحب، مؤكدة أنها تدعو كل الأحباء للتسامح في عيد الحب، حيث إن الحب شئ جميل، موضحة أن حب الأهل والأخوة والأصدقاء وقبلهم حب الله كل هذه المعاني جميلة، قائلة "الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون حب".
وأشارت نبيلة في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة إلى تقديم فيلمًا سينمائيًا كبيرًا سيكون رومانسيا اجتماعيا وستعلن عن تفاصيله قريبا.
وأكدت عبيد أن على كل إنسان ألا يضيع وقته في المشاكل وأن يبحث عما يسعده دائما وأبدا فمهما طالت الحياة فهي قصيرة، متمنية لكل العالم أن يعيش من دون مشاكل ومتمنية لمصر كل الخير والتقدم.
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كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد تشارك في فيلم سينمائي قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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