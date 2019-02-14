شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابها من 3 ملايين مشاهدة.. حمادة هلال يكشف سبب رعبه من "أشرب شاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة هلال سعادته بردود الفعل التى تلقاها منذ طرح أغنية "أشرب شاى" التى طرحت مؤخراً، حين صرح لليوم السابع قائلا: رغم النجاح الذى حققته الأغنية إلا أننى كنت مرعوبا للغاية خلال الفترة الماضية أثناء الاستعداد لطرحها لسبب أقلقنى جداً، وهو اعتماد الأغنية برمتها على إفيه، وبالتالى كان عندى حالة من التخوف من ألا يعجب الناس به ولا يلقى قبولاً منهم، وبالتالى لا تحقق الأغنية ما حققته من أصداء.

حمادة هلال استكمل تصريحاته بقوله: الأغانى التى تعتمد على إفيه بهذا الشكل لا تحتمل الوسط فإما أن تحقق النجاح أو لا تلقى قبولاً، وهو ما أقلقنى طيلة الأيام الذى عملنا خلالها على الأغنية بصحبة أوكا وأورتيجا، وهو التخوف الذى أسعدنى لأننى كنت أعتبره قلقا صحيا.

Advertisements

جدير بالذكر أن كليب أغنية "أشرب شاى" اقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة فى مدة قصيرة، كما نالت ردود فعل واسعة من جانب جمهوره الذى حرص على التفاعل معها من خلال فيديوهات عديدة انتشرت عبر السوشيال ميديا مع الأغنية، الذى يتعاون فيها حمادة هلال مع الثنائى أوكا وأورتيجا للمرة الأولى فى مشوارهم، كما ينشغل حمادة هلال خلال الوقت الحالى بتصوير مسلسل "ابن اصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى خلال رمضان المقبل.