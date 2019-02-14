شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة نادية فهمى عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم الخميس، الفنانة نادية فهمى عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر، تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غدا الجمعة بمسجد عمر مكرم.

وكانت الراحلة نادية فهمى تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطى تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة نادية فهمى عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.