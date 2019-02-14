شاهد.. ميرنا وليد تحتفل بـ"الفلانتين" بالأحمر والدبدوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ميرنا وليد بالفلانتين على طريقتها الخاصة، وخضعت لجلسة تصوير ارتدت فيها فستانا باللون الأحمر على أحد الشواطئ وفى يدها دبدوب. وفى سياق متصل، تصور ميرنا مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة والمقرر بدء عرضه على شاشة cbc يوم 2 مارس المقبل وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة. ويشارك فى بطولة "قيد عائلى" عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

ميرنا وليد

ميرنا وليد Advertisements

ميرنا وليد بالاحمر والدبدوب

ميرنا وليد تحتفل بالفلانتين

ميرنا وليد تحتفل بعيد الحب

ميرنا وليد

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