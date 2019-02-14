شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا دارى".. أغنية الفلانتين على طريقة فرقة الإنس والجام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الفلسطينية الإنس والجام لمشاركة جمهورها العربى الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الغنائية الخاصة، عبر إطلاق أحدث أغانيها المصورة بعد غياب "أنا دارى" بشكل فيديو كليب يظهر للنور مساء غدٍ الخميس. وتعد "الإنس والجام" من أجدد التجارب الموسيقية فى وسط الإندى ميوزيك الفلسطينى وأسرعها انتشارًا، بدأت رحلتها بشكل رسمى من قلب رام الله منذ قرابة السنتين بالتمام، بالتزامن مع إطلاق أولى أغنياتها وأكثرها طلبًا فى الحفلات "تراللى"، ولاسمها عدة معانى، منها الجمع بين كلمتى "انسترومنتال" أى معدات موسيقية، و"الجام" مصطلح موسيقى يعنى قعدة مزيكا أو بروفة، ووضع حجر أساسها عازف العود الفلسطيني إبراهيم خليل نجيم، ويعيدها الكليب الجديد للساحة بعد غياب عدة أشهر عن آخر أعمالها "عيلة 6 نجوم" ومن قبلها كليب "فانطازية".

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