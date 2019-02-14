شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عاصى الحلانى يحتفل مع زوجته بـ"عيد الحب".. اعرف قالها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان عاصى الحلانى بعيد الحب valentine’s day، مع زوجته كوليت بولس الحلانى ومجموعة من الأصدقاء، ونشر صورته برفقتهم فى سهرة خاصة بهذه المناسبة وقال "ما أجمل أن تكون مع من تحب فى ليل ملىء بالحب".

كل عام يوم 14 فبراير، يستعد العشاق للاحتفال بـ"الفلانتين" عيد الحب، ويردد كل المحبين جملة "happy valentine’s day"، وترتبط هذه المناسبة بالقديس راعى الحب فلانتين، أو فلنتينوس، الذى يقال إنه توفى شابًا عندما قتل يوم 14 فبراير 269 ميلاديًا، على عكس ما كان متداولًا بأنه توفى عجوزا، ويعرف عنه أنه رجل دين وكان يعتقد بأنه أعدم بعد أن تحدى وعارض حظر الزواج الذى فرضه الإمبراطور الرومانى كلوديوس الثانى، وساعد الجنود على الزواج سراً.



عاصى الحلانى يحتفل بعيد الحب مع زوجته وأصدقائهما

كان الإمبراطور الرومانى - فى ذلك الوقت - كلوديوس الثانى، يعتقد أن الجنود ليس لهم حق فى الزواج، لأن العزوبية تجعلهم أكثر شجاعة فى الحروب، لكن القديس فالنتين تحدى المرسوم ونظم حفلات الزفاف سرا للجنود، ما عرضه للسجن والتعذيب، ويقال أيضًا إن الشباب دعموه بأن ألقوا الزهور على سجنه تعبيرًا عن إيمانهم بالزواج والمحبة، لكن القديس فى النهاية حكم عليه بالإعدام.

أما عن اختيار يوم 14 فبراير ليكن عيد الحب، لأنه اليوم الذى قرره الأمبراطور الرومانى لتنفيذ حكم الإعداد على القديس "فلانتين"، وقبل تنفيذ الحكم بساعات، قدم الفلانتين رسالة حب كتبها بخط يده.