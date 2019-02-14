شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. اعرف رسالة بوسى شلبى للساحر محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية بوسى شلبى بعيد الحب ببعض كلمات الرثاء لزوجها النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، واللذين كان يربطهما علاقة حب خاصة.

ونشرت بوسى من خلال خاصية "ستورى" إنستجرام، صورتين تجمعها بالنجم الراحل محمود عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة "كنت أعشق يوم عيد الحب ليجمعنا هذا اليوم بالمشاعر والحب وكنت أشعر أن هذا اليوم لى فقط، وعشان أعبر لك عن كل الحب فى قلبى، لكن أصبح هذا اليوم يوم حزين، أفتقد قلبى وروحى وأفتقد أغلى الناس سأكون بجوارك أحتفل معك أدعو لك بالحب والرحمة يا حبى الوحيد".



بوسى شلبى ومحمود عبد العزيز



بوسى والراحل محمود عبد العزيز

ونشرت صورة أخرى تجمعهما وقالت "لا يهزمنا شىء أكثر من حنين لميت كان قلبه يسع الكون بطبيته وحنيته وعطفه".