شكرا لقرائتكم خبر عن باربرا سترايسند تشيد بفيلم "كفر ناحوم".. ماذا قالت عن نادين لبكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت المغنية والممثلة الأمريكية باربرا سترايسند، بفيلم "كفر ناحوم"، للمخرجة اللبنانية نادين لبكى، وقالت "لأولئك الذين لم يروا فيلم "كفر ناحوم" حتى الآن، افعل ذلك! شىء مذهل من امرأة موهوبة حقا.. نادين لبكى".

وعبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكى، عن سعادتها بإشادة المغنية والممثلة الأمريكية باربرا سترايسند، وقالت "يا له من شرف.. شكرا لك باربرا سترايسند".

Advertisements



تغريدة باربرا سترايسند

وبعد النجاح الكبير لفيلم "كفر ناحوم"، انتقلت المخرجة نادين لبكى، بالسينما اللبنانية إلى مكانة كبيرة بمنافستها القوية مع السينمات العالمية، وذلك بعد مشاركة فيلمها "كفر ناحوم"، فى ترشيحات جوائز الأوسكار كأفضل فيلم أجنبى بعد نجاحه فى تصدر شباك التذاكر فى لبنان، وحصد العديد من الجوائز العالمية والمحلية، إضافة إلى إعلان الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون BAFTA فى بريطانيا، عن الأفلام التى تتنافس على جائزة الـBafta ، ومن بينهم ذات الفيلم.



تغريدة نادين لبكى

ولم يكن نجاح الفيلم اللبنانى "كفر ناحوم"، مقتصرًا على الفوز بالجوائز فقط، بل حصد إشادات نجوم عالميين، حيث نشرت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى – فى يناير الماضى - صورة من مشهد للطفلين أبطال فيلم "كفر ناحوم"، وقالت "هذان الاثنان مقنعان جدًا على الشاشة ويستحقان وقتك، قصة صبى صغير يقاضى والديه بسبب إنجاب أطفال لا يستطيعان الاعتناء بهم، يجعلك تفكر فى جميع الأطفال الذين تشكل هذه القصة واقعًا يوميًا.. برافو للفريق"، بدورها وجهت مخرجة العمل نادين لبكى، الشكر للأمريكية "أوبرا وينفرى"، وقالت "شكرًا لك "أوبرا" على كل ما تقومين به! هذا يعنى الكثير لى!".