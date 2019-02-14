شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على هدية الفنانة جنات لجمهورها بمناسبة الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة جنات، بمناسبة عيد الحب "الفلانتين"، مع جمهورها، حيث نشرت الفنانة المغربية أغنية "بحبك"، وهى أحدى أغانى ألبوم "اللى بينى وبينك"، والتى طرحت عام 2007، وعلقت عليها "يالا انتهزوا الفرصة وعبروا عن حبكم.. "بحبك" جنات".

كل عام يوم 14 فبراير، يستعد العشاق للاحتفال بـ"الفلانتين" عيد الحب، ويردد كل المحبين جملة "happy valentine’s day"، وترتبط هذه المناسبة بالقدس راعى الحب، فلانتين، أو فلنتينوس، الذى يقال إنه توفى شابًا عندما قتل يوم 14 فبراير 269 ميلاديًا، على عكس ما كان متداولًا بأنه توفى عجوزا، ويعرف عنه أنه رجل دين وكان يعتقد بأنه أعدم بعد أن تحدى وعارض حظر الزواج الذى فرضه الإمبراطور الرومانى كلوديوس الثانى، وساعد الجنود على الزواج سراً.

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تدوينة جنات

كان الإمبراطور الرومانى - فى ذلك الوقت - كلوديوس الثانى، يعتقد أن الجنود ليس لهم حق فى الزواج، لأن العزوبية تجعلهم أكثر شجاعة فى الحروب، لكن القديس فالنتين تحدى المرسوم ونظم حفلات الزفاف سرا للجنود، مما عرضه للسجن والتعذيب، ويقال أيضًا إن الشباب دعموه بأن ألقوا الزهور على سجنه تعبيرًا عن إيمانهم بالزواج والمحبة، لكن القديس فى النهاية حكم عليه بالإعدام.

أما عن اختيار يوم 14 فبراير ليكن عيد الحب، لأنه اليوم الذى قرره الأمبراطور الرومانى لتنفيذ حكم الإعداد على القديس "فلانتين"، وقبل تنفيذ الحكم بساعات، قدم الفلانتين رسالة حب كتبتها بخط يده.