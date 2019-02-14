شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. راغب علامة يحتفل مع جمهوره برسالة عاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب اللبنانى راغب علامة، بعيد الحب "الفلانتين"، مع جمهوره، حيث وجه لهم رسالة عاطفية جدا، حيث قال "استمتع بالأشياء الصغيرة فى الحياة لأنك فى يوم ما سوف تنظر إلى الخلف وتدرك أنها الأشياء الكبيرة، الحب ليس مجرد شعور بين شخصين، إنه إحساس فيما تراه، تلمسه، تسمعه وتواجهه، الحب هو تجربة فى حد ذاته.. Happy Valentines Day.. عيد الحب".



تغريدة راغب علامة

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كل عام يوم 14 فبراير، يستعد العشاق للاحتفال بـ"الفلانتين" عيد الحب، ويردد كل المحبين جملة "happy valentine’s day"، وترتبط هذه المناسبة بالقديس راعى الحب، فلانتين، أو فلنتينوس، الذى يقال إنه توفى شابا عندما قتل يوم 14 فبراير 269 ميلاديا، على عكس ما كان متداولا بأنه توفى عجوزا، ويعرف عنه أنه رجل دين وكان يعتقد بأنه أعدم بعد أن تحدى وعارض حظر الزواج الذى فرضه الإمبراطور الرومانى كلوديوس الثانى، وساعد الجنود على الزواج سرا.

كان الإمبراطور الرومانى - فى ذلك الوقت - كلوديوس الثانى، يعتقد أن الجنود ليس لهم حق فى الزواج، لأن العزوبية تجعلهم أكثر شجاعة فى الحروب، لكن القديس فالنتين تحدى المرسوم ونظم حفلات الزفاف سرا للجنود، مما عرضه للسجن والتعذيب، ويقال أيضا إن الشباب دعموه بأن ألقوا الزهور على سجنه تعبيرا عن إيمانهم بالزواج والمحبة، لكن القديس فى النهاية حكم عليه بالإعدام.

أما عن اختيار يوم 14 فبراير ليكن عيد الحب، لأنه اليوم الذى قرره الأمبراطور الرومانى لتنفيذ حكم الإعداد على القديس "فلانتين"، وقبل تنفيذ الحكم بساعات، قدم الفلانتين رسالة حب كتبتها بخط يده.