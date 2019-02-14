"بنت أخت" محمود العسيلى تشاركه العزف على البيانو.. ويعلق: حب حياتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة مختلفة، احتفل النجم محمود العسيلى بعيد الحب "الفالانتين"، والذى يوافق اليوم 14 فبراير من خلال صورة مع طفلة صغيرة. ونشر العسيلى صورة لطفلة صغيرة تشاركه العزف على البيانو وعلق عليها "حب حياتى .. ربنا يبارك فيكى ويحميكم ابنة أختى الرائعة". Advertisements

محمود العسيلى وكان العسيلى قد أحيا قبل عدة أيام حفل غنائى داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار وغنى "فى حتة تانية"، و"أنت تقدر"،"وجع الهوى"،"يا ناس"، "مجنونة".

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