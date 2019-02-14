بالصور- تامر حبيب يكشف كواليس ظهوره في برنامج "انا وبنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر السيناريست تامر حبيب صور من كواليس الحلقة التي يظهر فيها مع الفنانة سلوى خطاب ببرنامج "أنا وبنتي" عبر حسابه الخاص على انستجرام. وكتب:" الليلة الخميس ٢/١٤ الساعة ١١ مساءاً على أون تي ڤي". ويقدم برنامج "أنا وبنتي" الفنان شريف منير وابنته أسما، مساء اليوم الخميس الساعة 11 مساءً على قناة ON E.

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