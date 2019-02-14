بالصور.. هكذا احتفل 10نجوم بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيد الحب الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.
ونشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة وهي تحمل وردة حمراء وترتدي فستان أسود قصير، وعلقت: "عيد حب سعيد لكل أصدقائي الأعزاء".
بينما احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد الحب، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له بتي شيرت أحمر، قائلًا: "عيد حب سعيد".
كما احتفلت المطربة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تحمل فيها وردة بيضاء، وعلقت: "عيد حب سعيد لابني الوحيد جيمي".
ونشر الفنان محمد محسن، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة هبة مجدي، وعلق: "عيد حب سعيد".
كما نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت: "ذكرى حب سعيد، واللي مازال ما لقى رفيق الدرب، إن شاء الله تلقاو الحب والإنسان اللي يستحقكم وتستحقوه".
ونشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، صورة تجمعها بزوجها طبيب التجميل نادر صعب، وعلقت: "كل عيد حب وأنتوا بألف خير".
بينما نشرت الفنانة إيمي طعت زكريا، صورة تجمعها بخطيبها، عبر صفحتها بإنستجرام، وعلقت: "عيد حب سعيد رجلي".
وبفستان أحمر، احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد الحب، حيث علقت على صفحتها الرسمية بإنستجرام، قائلة: "مساء الحب في عيد الحب".
بينما اكتفت الفنانة وفاء عامر، بنشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، بجوارها "بالونات" تحمل عبارة "عيد حب سعيد".
بينما نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: "الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه، كل سنة والكون محبة".
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