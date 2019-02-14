بالفيديو.. أشرف زكي في مولد السيدة نفيسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، على حضور آخر ليلة من ليالي الاحتفال بمولد السيدة نفيسة.
ونشر "زكي" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، فيديو يظهر فيه وسط الحضور، ويستمع للشيخ ياسين التهامي، كما ظهر في صورة أخرى بصحبة المخرج مجدي الهواري.
من ناحية أخرى يشارك الفنان أشرف زكي في بطولة مسلسل "بحر"، وهو من بطولة ماجد المصري، محمود العزازي، دياب، محمد علي رزق، ومن إخراج أحمد صالح.
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