مها أحمد تحتفل بعيد الحب وتهدي هذه الأغنية لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد الحب، ونشرت فيديو للقطات تجمعها بزوجها الفنان مجدي كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلى نغمات أغنية "كل حب وإنت طيب يا راجل يا طيب" للفنانة صباح، علقت "مها": "كل حب وإنت طيب يا نجم النجوم يا كبير قوي". يذكر أن مجدي كامل يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، وهو من بطولة لوسي، سوسن بدر، هادي الجيار، ومن إخراج محمد النقلي.

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