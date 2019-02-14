كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

تعتبر الممثلة نادين الراسي حالة استثنائية في الوسط الفني، فعلى الرغم من موهبتها التمثيلية هي قادرة على إشعال السوشال ميديا من خلال تصريح أو حتى تصرف منها.

وتعود الراسي من جديد للوقوف بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، مؤكدة في كل مرة أنها لا تزال فنانة موهوبة توّد تفجير موهبتها في أعمال درامية خلال رمضان المقبل.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع “فوشيا” مع الممثلة نادين الراسي، إذ تحدثت عن جديدها في شهر رمضان، كاشفة عن عيشها قصة حب جديدة





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نادين الراسي تعترف: أنا مغرومة وأعيش قصة حب جديدة.. وخايفة العالم ينهار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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