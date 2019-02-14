شاهدوا سعد الصغير عن منى فاروق وشيما الحاج : ضحك عليهم.. والله أمر بالستر

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

أبدى المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، رأيه في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الأيام الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”فيديوهات خالد يوسف الجنسية”، وظهرت بها منى فاروق وشيما الحاج.

وقال الصغير في لقاء خاص مع “فوشيا”: “الله أمر بالستر، قد يكون ضحك عليهم وفعل معهم ذلك، هما بنات ولهما أهل وعائلة، يجب ألا نتحدث عن هذه الأمور تجنبًا للفضائح”.

وأضاف متحدثًا عن منى فاروق: “هي بنت والله أمر بالستر، لها عائلة بالتأكيد سيتركون محل سكنهم بسبب هذه الفضيحة”.

وتابع: “هذه الفيديوهات تسيء للشخص وليس للفن المصري، الذي يعمل به فنانون عظماء مثل عادل إمام، أما الأشخاص الأقل قيمة فيسيئون لأنفسهم فقط”.

وواصل الصغير: “هذا الموقف تعرضت له من قبل، فأنا لا أشرب أي نوع من المشروبات التي تتسبب في التغيب عن الوعي”.

واختتم: “هناك أشياء عند شربها تجعلك شخصًا آخر، وتفعل أشياء غريبة، وقد يفعل بك أي شخص، أي شيء، هذا حرام والله أمر بالستر