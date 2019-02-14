إليسا: الطبيب النفسي ليس للمجانين فقط

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

أكدت النجمة اللبنانية إليسا على أهمية زيارة الطبيب النفسي والبوح بما يشعر به المرء بكل طلاقة، واعتبرت أن الطبيب النفسي ليس للمجانين فقط. ونشرت إليسا تغريدة عبر موقع تويتر تضم رأيها لما قالته ليدي غاغا بحفل تقديم الجوائز “كرامي” 2019 التي أبدت اهتمامها الكبير بالصحة النفسية. Advertisements وقالت “إليسا”: “الطبيب النفسي مثل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الإكتئاب والإنهيار”. وختمت الفنانة إليسا حديثها داعية الجميع إلى رفع أصواتهم لدعم الصحة النفسية والإعتراف بقيمتها.

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