شاهدوا لجين عمران تكشف: أنا في حالة حب

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

تزامناً مع عيد الحب، كشفت ال​إعلام​ية السعودية ​لجين عمران​ عن أنها في حالة حب، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”الحب فضاء لا حدود زمنية له ولا جغرافية تحده، لذلك منذ ولدت إلى هذه اللحظة وأنا في حالة حب.. حب لا يتوقف إلا بتوقّف نبضات قلبي”.



ومن ناحية أخرى كانت ردّت عمران على الإنتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب إتهامها بإستغلال حسابها الخاص للترويج لبعض الماركات التجارية حيث قالت: “أحياناً تسامح بعض الأشخاص ليس لأنك ضعيف.. لأنك ببساطة تريد أن تحيا بسلام وراحة بال”.

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وأضافت: “الضمير الحيّ قد تصيبه أحياناُ غاشية فيغفو قليلاً أو يتغافل لكنه لا يموت أبداً.. يل يستعيد عافيته بعد قليل ويحاسب نفسه عن اختياراتها ويردها إلى الصواب”.

وختمت بالقول: “برع الأطباء في زراعة وتجميل كل أجزاء الانسان، لكنهم عجزوا عن زراعة الضمير وتجميل الأخلاق”.