شاهدوا فنانة شهيرة تتعرض للإعتداء الجسدي والسرقة.. ما علاقة هدى سعد!

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

تعرضت الفنانة المغربية ​شيماء عبد العزيز​ للإعتداء الجسدي والشرقة، خلال وجودها في مدينة ​الدار البيضاء​، من أجل تقديم العزاء بوالد الفنانة ​هدى سعد​.



وروت عبد العزيز في مقطع فيديو قصة تعرضها للسرقة، والضرب من طرف السارق، وقالت إن السارق أدخل يده من زجاج سيارتها ولكمها، ثم سرق هاتفها المحمول، وانصرف أمام أنظار الناس الذين لم يقدم لها أي منهم المساعدة.

وأكدت عبد العزيز أنها ستعود الى الدار البيضاء، من أجل تقديم شكوى في الموضوع، وستنتقم من السارق بإحضار هاتفها وضربه، كما إعتدى عليها.