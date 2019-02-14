- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:32 صباحاً -
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة التركية مريم أوزرلي ظهر فيها وشمها الجديد على ساقها اليسرى والذي هو على شكل الوردة ويلتف حولها ثعبان.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
Advertisements
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">berlinale
A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Feb 11, 2019 at 2:01am PST
وقد لاحظ عدد من الناشطين على مواقع التواصل الشبه الكبير بن وشم مريم واوزرلي ووشم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الامر الذي جعل الجمهور يعتبر أن أوزلي تقلد هيفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… مريم اوزرلي تقلد هيفاء وهبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.