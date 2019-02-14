ملايين “ما نسيتك” تحاصر حسين الجسمي!

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل النجم الإماراتي حسين الجسمي حصد نجاح أغنيته الجديدة “ما نسيتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية، خمسة ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “ما نسيتك” هي من كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل ومكس وماستر م.جاسم محمد. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “ما نسيتك”:

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