ميغان ماركل في الإطلالة الأجمل لها خلال حملها – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلت دوقة ساسكس ميغان ماركل ليلة الثلاثاء بكامل أناقتها وإشراقتها وذلك خلال حضورها مع زوجها الأمير هاري إلى المتحف التاريخي الطبيعي.

وقد اختارت ميغان البالغة من العمر 37 عاماً فستاناً من كالفين كلاين مع معطف من أماندا وايكلي سعره يتخطى الألف دولار.

نُشير إلى أن الدوقة التي من المتوقع أن تلد طفلها الأوّل في نيسان المقبل، بدت في هذه الإطلالة بأبهى حلتها وهي الأجمل لها خلال فترة الحمل.